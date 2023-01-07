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07 كانون الثاني 2023 - 10:09
07/01/2023 10:09:03
مريض في مستشفى الشمال - زغرتا بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم... للتبرع، الإتصال على: 03396325
مريض في مستشفى الشمال - زغرتا بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم... للتبرع، الإتصال على: 03396325
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LBCI News Lebanon
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