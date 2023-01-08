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08 كانون الثاني 2023 - 09:57
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وصول موكب جثمان وديع جورج وسوف الى مسقط رأسه كفرون في سوريا حيث سيوارى الثرى في مدافن العائلة

وصول موكب جثمان وديع جورج وسوف الى مسقط رأسه كفرون في سوريا حيث سيوارى الثرى في مدافن العائلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار جورج,وديع,جثمان,موكب,وصول,
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وصول موكب جثمان وديع جورج وسوف الى مسقط رأسه كفرون في سوريا حيث سيوارى الثرى في مدافن العائلة
Lebanon News
 
 
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