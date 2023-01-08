آخر الأخبار
08 كانون الثاني 2023 - 09:57
08/01/2023 09:57:10
وصول موكب جثمان وديع جورج وسوف الى مسقط رأسه كفرون في سوريا حيث سيوارى الثرى في مدافن العائلة
وصول موكب جثمان وديع جورج وسوف الى مسقط رأسه كفرون في سوريا حيث سيوارى الثرى في مدافن العائلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار جورج,وديع,جثمان,موكب,وصول,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً