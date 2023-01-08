وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": الاجتماع في باريس اذا عقد لن يناقش اسما للرئاسة بل خريطة طريق سياسية وهذا المضمون السياسي لا يعني بالضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والحل يجب ان يصنع في لبنان حتى وان كان هناك في الخارج دينامية ما