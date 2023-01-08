وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": الاجتماع بين جنبلاط وباسيل كان هدفه الأساسي كسر القطيعة ولم يتم التداول خلاله بأسماء للرئاسة والتداول كان عاما في عدد من المسائل العامة