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08 كانون الثاني 2023 - 15:41
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وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": الاجتماع بين جنبلاط وباسيل كان هدفه الأساسي كسر القطيعة ولم يتم التداول خلاله بأسماء للرئاسة والتداول كان عاما في عدد من المسائل العامة

وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": الاجتماع بين جنبلاط وباسيل كان هدفه الأساسي كسر القطيعة ولم يتم التداول خلاله بأسماء للرئاسة والتداول كان عاما في عدد من المسائل العامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,وائل,
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وائل أبو فاعور لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: الاجتماع بين جنبلاط وباسيل كان هدفه الأساسي كسر القطيعة ولم يتم التداول خلاله بأسماء للرئاسة والتداول كان عاما في عدد من المسائل العامة
Lebanon News
 
 
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