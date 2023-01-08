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08 كانون الثاني 2023 - 15:41
08/01/2023 15:41:43
وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": الاجتماع بين جنبلاط وباسيل كان هدفه الأساسي كسر القطيعة ولم يتم التداول خلاله بأسماء للرئاسة والتداول كان عاما في عدد من المسائل العامة
وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": الاجتماع بين جنبلاط وباسيل كان هدفه الأساسي كسر القطيعة ولم يتم التداول خلاله بأسماء للرئاسة والتداول كان عاما في عدد من المسائل العامة
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