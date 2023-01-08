آخر الأخبار
08 كانون الثاني 2023 - 15:48
Back

وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": في اجتماعي مع جعجع لم نتطرق للقاء باسيل جنبلاط والموضوع بيننا كان النقاش في فكرة الحوار الذي طرحه الرئيس بري ومن ثم التقيت بالرئيس بري

وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": في اجتماعي مع جعجع لم نتطرق للقاء باسيل جنبلاط والموضوع بيننا كان النقاش في فكرة الحوار الذي طرحه الرئيس بري ومن ثم التقيت بالرئيس بري Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,وائل,
episodes
وائل أبو فاعور لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: في اجتماعي مع جعجع لم نتطرق للقاء باسيل جنبلاط والموضوع بيننا كان النقاش في فكرة الحوار الذي طرحه الرئيس بري ومن ثم التقيت بالرئيس بري
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً