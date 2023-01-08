آخر الأخبار
08 كانون الثاني 2023 - 15:48
08/01/2023 15:48:05
وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": في اجتماعي مع جعجع لم نتطرق للقاء باسيل جنبلاط والموضوع بيننا كان النقاش في فكرة الحوار الذي طرحه الرئيس بري ومن ثم التقيت بالرئيس بري
وائل أبو فاعور لـ"الأحد مع ماريو": في اجتماعي مع جعجع لم نتطرق للقاء باسيل جنبلاط والموضوع بيننا كان النقاش في فكرة الحوار الذي طرحه الرئيس بري ومن ثم التقيت بالرئيس بري
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فاعور,وائل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً