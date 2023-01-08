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08 كانون الثاني 2023 - 16:22
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هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": المرسوم الموقع مني وقع على أساس أنه سيكون استثنائيا ولم أكن أعرف عندها أنه سيكون هناك عقد لجلسة حكومية

هكتور حجار لـ"الأحد مع ماريو": المرسوم الموقع مني وقع على أساس أنه سيكون استثنائيا ولم أكن أعرف عندها أنه سيكون هناك عقد لجلسة حكومية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,حجار,هكتور,
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هكتور حجار لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: المرسوم الموقع مني وقع على أساس أنه سيكون استثنائيا ولم أكن أعرف عندها أنه سيكون هناك عقد لجلسة حكومية
Lebanon News
 
 
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