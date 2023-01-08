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08 كانون الثاني 2023 - 16:47
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وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": كنا نحاول اعطاء كهرباء للمواطنين قبل نهاية العام والرئيس ميقاتي كان موافقا واليوم الموضوع متوقف عند وزير المالية

وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": كنا نحاول اعطاء كهرباء للمواطنين قبل نهاية العام والرئيس ميقاتي كان موافقا واليوم الموضوع متوقف عند وزير المالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فياض,وليد,
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وليد فياض لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: كنا نحاول اعطاء كهرباء للمواطنين قبل نهاية العام والرئيس ميقاتي كان موافقا واليوم الموضوع متوقف عند وزير المالية
Lebanon News
 
 
 
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