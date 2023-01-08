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08 كانون الثاني 2023 - 16:49
08/01/2023 16:49:50
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": لا أرى من ضرورة لجلسة حكومية من أجل حلّ ملف البواخر العالق
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": لا أرى من ضرورة لجلسة حكومية من أجل حلّ ملف البواخر العالق
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