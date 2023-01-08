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08 كانون الثاني 2023 - 17:07
08/01/2023 17:07:15
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": 700 ألف دولار هو المبلغ الذي بات متراكما كغرامة للبواخر المتوقفة والمبلغ أقل من 1% من قيمة الفيول وأتمنى حلّ الأمر سريعا
وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": 700 ألف دولار هو المبلغ الذي بات متراكما كغرامة للبواخر المتوقفة والمبلغ أقل من 1% من قيمة الفيول وأتمنى حلّ الأمر سريعا
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