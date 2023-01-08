وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": 700 ألف دولار هو المبلغ الذي بات متراكما كغرامة للبواخر المتوقفة والمبلغ أقل من 1% من قيمة الفيول وأتمنى حلّ الأمر سريعا