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08 كانون الثاني 2023 - 17:07
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وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": 700 ألف دولار هو المبلغ الذي بات متراكما كغرامة للبواخر المتوقفة والمبلغ أقل من 1% من قيمة الفيول وأتمنى حلّ الأمر سريعا

وليد فياض لـ"الأحد مع ماريو": 700 ألف دولار هو المبلغ الذي بات متراكما كغرامة للبواخر المتوقفة والمبلغ أقل من 1% من قيمة الفيول وأتمنى حلّ الأمر سريعا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,فياض,وليد,
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وليد فياض لـ&quot;الأحد مع ماريو&quot;: 700 ألف دولار هو المبلغ الذي بات متراكما كغرامة للبواخر المتوقفة والمبلغ أقل من 1% من قيمة الفيول وأتمنى حلّ الأمر سريعا
Lebanon News
 
 
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