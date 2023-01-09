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09 كانون الثاني 2023 - 04:11
09/01/2023 04:11:22
هارون للـLBCI: المرضى أصبح لديهم صعوبة للدخول الى المستشفيات وتسديد الفواتير وعدد المرضى الذي بات يدخل الى المستشفى انخفض بنسبة 40 الى 50%
هارون للـLBCI: المرضى أصبح لديهم صعوبة للدخول الى المستشفيات وتسديد الفواتير وعدد المرضى الذي بات يدخل الى المستشفى انخفض بنسبة 40 الى 50%
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