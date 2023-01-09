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09 كانون الثاني 2023 - 04:40
09/01/2023 04:40:51
هارون للـLBCI: لا يمكن للمستشفيات أن تكون على قدر الجهوزية التي كانت عليها العام الماضي لمواجهة موجة كورونا جديدة وذلك بسبب النقص في الكادر البشري
هارون للـLBCI: لا يمكن للمستشفيات أن تكون على قدر الجهوزية التي كانت عليها العام الماضي لمواجهة موجة كورونا جديدة وذلك بسبب النقص في الكادر البشري
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