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09 كانون الثاني 2023 - 04:40
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هارون للـLBCI: لا يمكن للمستشفيات أن تكون على قدر الجهوزية التي كانت عليها العام الماضي لمواجهة موجة كورونا جديدة وذلك بسبب النقص في الكادر البشري

هارون للـLBCI: لا يمكن للمستشفيات أن تكون على قدر الجهوزية التي كانت عليها العام الماضي لمواجهة موجة كورونا جديدة وذلك بسبب النقص في الكادر البشري Lebanon, news ,lbci ,أخبار للمستشفيات,يمكن,للـLBCI,هارون,
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هارون للـLBCI: لا يمكن للمستشفيات أن تكون على قدر الجهوزية التي كانت عليها العام الماضي لمواجهة موجة كورونا جديدة وذلك بسبب النقص في الكادر البشري
Lebanon News
 
 
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