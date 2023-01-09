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09 كانون الثاني 2023 - 04:54
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بخاش للـLBCI: نواجه متحور كورونا جديد وهو سريع الانتشار ويشبة الـh1n1 لكن نسبة دخول المصابين المستشفيات ضئيلة وعلى المواطن أن يكن حذر ويتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح

بخاش للـLBCI: نواجه متحور كورونا جديد وهو سريع الانتشار ويشبة الـh1n1 لكن نسبة دخول المصابين المستشفيات ضئيلة وعلى المواطن أن يكن حذر ويتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا,متحور,نواجه,للـLBCI,بخاش,
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بخاش للـLBCI: نواجه متحور كورونا جديد وهو سريع الانتشار ويشبة الـh1n1 لكن نسبة دخول المصابين المستشفيات ضئيلة وعلى المواطن أن يكن حذر ويتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح
Lebanon News
 
 
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