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09 كانون الثاني 2023 - 04:54
09/01/2023 04:54:19
بخاش للـLBCI: نواجه متحور كورونا جديد وهو سريع الانتشار ويشبة الـh1n1 لكن نسبة دخول المصابين المستشفيات ضئيلة وعلى المواطن أن يكن حذر ويتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح
بخاش للـLBCI: نواجه متحور كورونا جديد وهو سريع الانتشار ويشبة الـh1n1 لكن نسبة دخول المصابين المستشفيات ضئيلة وعلى المواطن أن يكن حذر ويتلقى الجرعة الرابعة من اللقاح
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LBCI News Lebanon
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