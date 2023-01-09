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09 كانون الثاني 2023 - 08:15
09/01/2023 08:15:34
الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: من الواضح اليوم ان قانون الكابيتل كونترول سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بعين الاعتبار سوى حقوق المودعين ونحن لم نسلّم أن الودائع "طارت"
الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: من الواضح اليوم ان قانون الكابيتل كونترول سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بعين الاعتبار سوى حقوق المودعين ونحن لم نسلّم أن الودائع "طارت"
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LBCI News Lebanon
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