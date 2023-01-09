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09 كانون الثاني 2023 - 08:15
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الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: من الواضح اليوم ان قانون الكابيتل كونترول سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بعين الاعتبار سوى حقوق المودعين ونحن لم نسلّم أن الودائع "طارت"

الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: من الواضح اليوم ان قانون الكابيتل كونترول سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بعين الاعتبار سوى حقوق المودعين ونحن لم نسلّم أن الودائع "طارت" Lebanon, news ,lbci ,أخبار جلسة,الياس,
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الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: من الواضح اليوم ان قانون الكابيتل كونترول سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بعين الاعتبار سوى حقوق المودعين ونحن لم نسلّم أن الودائع &quot;طارت&quot;
Lebanon News
 
 
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