الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: من الواضح اليوم ان قانون الكابيتل كونترول سيخرج من اللجان المشتركة ولن يأخذ بعين الاعتبار سوى حقوق المودعين ونحن لم نسلّم أن الودائع "طارت"