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09 كانون الثاني 2023 - 08:16
09/01/2023 08:16:52
الياس بو صعب: لا يجب أن نهوّل على المواطن اللبناني ونقول له لن يمكنك ان تسدّد المبالغ التي ينص عليها القانون والمصارف تستطيع أن تسدد بالشراكة مع مصرف لبنان وليس من الضروري أن تبيع الدولة أملاكها لكن يمكنها أن تستثمرها وسنعمل لاستعادة الودائع
الياس بو صعب: لا يجب أن نهوّل على المواطن اللبناني ونقول له لن يمكنك ان تسدّد المبالغ التي ينص عليها القانون والمصارف تستطيع أن تسدد بالشراكة مع مصرف لبنان وليس من الضروري أن تبيع الدولة أملاكها لكن يمكنها أن تستثمرها وسنعمل لاستعادة الودائع
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LBCI News Lebanon
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