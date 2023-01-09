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09 كانون الثاني 2023 - 08:16
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الياس بو صعب: لا يجب أن نهوّل على المواطن اللبناني ونقول له لن يمكنك ان تسدّد المبالغ التي ينص عليها القانون والمصارف تستطيع أن تسدد بالشراكة مع مصرف لبنان وليس من الضروري أن تبيع الدولة أملاكها لكن يمكنها أن تستثمرها وسنعمل لاستعادة الودائع

الياس بو صعب: لا يجب أن نهوّل على المواطن اللبناني ونقول له لن يمكنك ان تسدّد المبالغ التي ينص عليها القانون والمصارف تستطيع أن تسدد بالشراكة مع مصرف لبنان وليس من الضروري أن تبيع الدولة أملاكها لكن يمكنها أن تستثمرها وسنعمل لاستعادة الودائع Lebanon, news ,lbci ,أخبار الياس,
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الياس بو صعب: لا يجب أن نهوّل على المواطن اللبناني ونقول له لن يمكنك ان تسدّد المبالغ التي ينص عليها القانون والمصارف تستطيع أن تسدد بالشراكة مع مصرف لبنان وليس من الضروري أن تبيع الدولة أملاكها لكن يمكنها أن تستثمرها وسنعمل لاستعادة الودائع
Lebanon News
 
 
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