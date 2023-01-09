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09 كانون الثاني 2023 - 09:07
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التحكم المروري: توقف خطوط الهاتف العائدة لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات والآليات بسبب عطل طارئ والعمل جار للمعالجة

التحكم المروري: توقف خطوط الهاتف العائدة لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات والآليات بسبب عطل طارئ والعمل جار للمعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الهاتف,خطوط,توقف,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: توقف خطوط الهاتف العائدة لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات والآليات بسبب عطل طارئ والعمل جار للمعالجة
Lebanon News
 
 
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