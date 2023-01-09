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09 كانون الثاني 2023 - 09:07
09/01/2023 09:07:23
التحكم المروري: توقف خطوط الهاتف العائدة لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات والآليات بسبب عطل طارئ والعمل جار للمعالجة
التحكم المروري: توقف خطوط الهاتف العائدة لغرفة العمليات المشتركة في هيئة ادارة السير والمركبات والآليات بسبب عطل طارئ والعمل جار للمعالجة
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