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09 كانون الثاني 2023 - 09:08
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مؤتمر للجنة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين: نعلن اليوم بدء الهجوم المعاكس ضد كلّ شخص يقف مع الباطل ضد الحق ومع فكرة شطب الودائع بدل العمل على استردادها ونطالب الآن وفورا البدء بالتدقيق الجنائي والمحاسبة

مؤتمر للجنة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين: نعلن اليوم بدء الهجوم المعاكس ضد كلّ شخص يقف مع الباطل ضد الحق ومع فكرة شطب الودائع بدل العمل على استردادها ونطالب الآن وفورا البدء بالتدقيق الجنائي والمحاسبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار شرعة,وثيقة,اطلاق,للجنة,مؤتمر,
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مؤتمر للجنة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين: نعلن اليوم بدء الهجوم المعاكس ضد كلّ شخص يقف مع الباطل ضد الحق ومع فكرة شطب الودائع بدل العمل على استردادها ونطالب الآن وفورا البدء بالتدقيق الجنائي والمحاسبة
Lebanon News
 
 
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