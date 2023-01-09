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09 كانون الثاني 2023 - 09:29
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مؤتمر للجنة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين: ندعو النواب باسم كل المودعين في المصارف أن يعلنوا موقفهم من هذه القضية ليبنى على الشيء مقتضاه ونتمنى عليهم الامضاء على شرعة حقوق المودعين

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مؤتمر للجنة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين: ندعو النواب باسم كل المودعين في المصارف أن يعلنوا موقفهم من هذه القضية ليبنى على الشيء مقتضاه ونتمنى عليهم الامضاء على شرعة حقوق المودعين
Lebanon News
 
 
 
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