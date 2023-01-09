مؤتمر للجنة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين: ندعو النواب باسم كل المودعين في المصارف أن يعلنوا موقفهم من هذه القضية ليبنى على الشيء مقتضاه ونتمنى عليهم الامضاء على شرعة حقوق المودعين