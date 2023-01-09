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09 كانون الثاني 2023 - 09:29
09/01/2023 09:29:36
مؤتمر للجنة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين: ندعو النواب باسم كل المودعين في المصارف أن يعلنوا موقفهم من هذه القضية ليبنى على الشيء مقتضاه ونتمنى عليهم الامضاء على شرعة حقوق المودعين
مؤتمر للجنة اطلاق وثيقة شرعة حقوق المودعين: ندعو النواب باسم كل المودعين في المصارف أن يعلنوا موقفهم من هذه القضية ليبنى على الشيء مقتضاه ونتمنى عليهم الامضاء على شرعة حقوق المودعين
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LBCI News Lebanon
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