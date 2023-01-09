آخر الأخبار
09 كانون الثاني 2023 - 15:41
Back

عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ "عشرين 30": علينا الانتباه إلى الجهوزية من الجهة اللبنانية لأنه لا يكفي أن تكون توتال فقط جاهزة

عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ "عشرين 30": علينا الانتباه إلى الجهوزية من الجهة اللبنانية لأنه لا يكفي أن تكون توتال فقط جاهزة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبنانية,للمبادرة,الاستشارية,الهيئة,
episodes
عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ &quot;عشرين 30&quot;: علينا الانتباه إلى الجهوزية من الجهة اللبنانية لأنه لا يكفي أن تكون توتال فقط جاهزة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً