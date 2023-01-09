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09 كانون الثاني 2023 - 15:45
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المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": خلال ثلاث سنوات يمكن أن نفهم ما هو موجود من خلال الحفر ولكن علينا ان نسأل ما ستكون استراتيجية التطوير؟ وما هي الخطط؟

المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": خلال ثلاث سنوات يمكن أن نفهم ما هو موجود من خلال الحفر ولكن علينا ان نسأل ما ستكون استراتيجية التطوير؟ وما هي الخطط؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار دلتا,مجموعة,التنفيذي,المدير,
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المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ &quot;عشرين 30&quot;: خلال ثلاث سنوات يمكن أن نفهم ما هو موجود من خلال الحفر ولكن علينا ان نسأل ما ستكون استراتيجية التطوير؟ وما هي الخطط؟
Lebanon News
 
 
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