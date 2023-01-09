المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": خلال ثلاث سنوات يمكن أن نفهم ما هو موجود من خلال الحفر ولكن علينا ان نسأل ما ستكون استراتيجية التطوير؟ وما هي الخطط؟