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09 كانون الثاني 2023 - 15:45
09/01/2023 15:45:29
المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": خلال ثلاث سنوات يمكن أن نفهم ما هو موجود من خلال الحفر ولكن علينا ان نسأل ما ستكون استراتيجية التطوير؟ وما هي الخطط؟
المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": خلال ثلاث سنوات يمكن أن نفهم ما هو موجود من خلال الحفر ولكن علينا ان نسأل ما ستكون استراتيجية التطوير؟ وما هي الخطط؟
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