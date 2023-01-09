آخر الأخبار
09 كانون الثاني 2023 - 15:49
Back

الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": يجب ان نتطلع الى اسعار الاسواق على المدى الطويل وهناك مراحل طويلة

الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": يجب ان نتطلع الى اسعار الاسواق على المدى الطويل وهناك مراحل طويلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لندن،,انرجي,لكريستول,التنفيذية,الرئيسة,
episodes
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ &quot;عشرين 30&quot;: يجب ان نتطلع الى اسعار الاسواق على المدى الطويل وهناك مراحل طويلة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً