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09 كانون الثاني 2023 - 15:49
09/01/2023 15:49:33
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": يجب ان نتطلع الى اسعار الاسواق على المدى الطويل وهناك مراحل طويلة
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": يجب ان نتطلع الى اسعار الاسواق على المدى الطويل وهناك مراحل طويلة
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LBCI News Lebanon
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