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09 كانون الثاني 2023 - 15:55
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المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": ما تخلى عنه لبنان هو سيادته المطلقة على ثرواته الطبيعية

المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": ما تخلى عنه لبنان هو سيادته المطلقة على ثرواته الطبيعية Lebanon, news ,lbci ,أخبار دلتا,مجموعة,التنفيذي,المدير,
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المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ &quot;عشرين 30&quot;: ما تخلى عنه لبنان هو سيادته المطلقة على ثرواته الطبيعية
Lebanon News
 
 
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