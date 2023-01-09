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09 كانون الثاني 2023 - 16:03
09/01/2023 16:03:47
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": سحب الغاز من حقل آخر ممكن ولكن ليس بهذه السهولة بالعادة واسرائيل متطورة اكثر من لبنان بالتنقيب والاستخراج
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": سحب الغاز من حقل آخر ممكن ولكن ليس بهذه السهولة بالعادة واسرائيل متطورة اكثر من لبنان بالتنقيب والاستخراج
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