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09 كانون الثاني 2023 - 16:03
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الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": سحب الغاز من حقل آخر ممكن ولكن ليس بهذه السهولة بالعادة واسرائيل متطورة اكثر من لبنان بالتنقيب والاستخراج

الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": سحب الغاز من حقل آخر ممكن ولكن ليس بهذه السهولة بالعادة واسرائيل متطورة اكثر من لبنان بالتنقيب والاستخراج Lebanon, news ,lbci ,أخبار لندن،,انرجي,لكريستول,التنفيذية,الرئيسة,
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الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ &quot;عشرين 30&quot;: سحب الغاز من حقل آخر ممكن ولكن ليس بهذه السهولة بالعادة واسرائيل متطورة اكثر من لبنان بالتنقيب والاستخراج
Lebanon News
 
 
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