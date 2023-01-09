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09 كانون الثاني 2023 - 16:11
09/01/2023 16:11:08
عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ "عشرين 30": الاتفاق عادل ومنصف والنفط والغاز لن ينقذا لبنان بل الاصلاحات
عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ "عشرين 30": الاتفاق عادل ومنصف والنفط والغاز لن ينقذا لبنان بل الاصلاحات
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LBCI News Lebanon
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