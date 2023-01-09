آخر الأخبار
09 كانون الثاني 2023 - 17:03
Back

الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": ليس من الضرورة إنشاء شركة وطنية لقطاع النفط والغاز وكثير من البلدان نجحت في هذا القطاع من خلال القطاع الخاص، فممكن أن تؤدي الشركة الوطنية إلى مزيد من المشاكل

الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": ليس من الضرورة إنشاء شركة وطنية لقطاع النفط والغاز وكثير من البلدان نجحت في هذا القطاع من خلال القطاع الخاص، فممكن أن تؤدي الشركة الوطنية إلى مزيد من المشاكل Lebanon, news ,lbci ,أخبار لندن،,انرجي,لكريستول,التنفيذية,الرئيسة,
episodes
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ &quot;عشرين 30&quot;: ليس من الضرورة إنشاء شركة وطنية لقطاع النفط والغاز وكثير من البلدان نجحت في هذا القطاع من خلال القطاع الخاص، فممكن أن تؤدي الشركة الوطنية إلى مزيد من المشاكل
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً