الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": ليس من الضرورة إنشاء شركة وطنية لقطاع النفط والغاز وكثير من البلدان نجحت في هذا القطاع من خلال القطاع الخاص، فممكن أن تؤدي الشركة الوطنية إلى مزيد من المشاكل