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09 كانون الثاني 2023 - 17:03
09/01/2023 17:03:05
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": ليس من الضرورة إنشاء شركة وطنية لقطاع النفط والغاز وكثير من البلدان نجحت في هذا القطاع من خلال القطاع الخاص، فممكن أن تؤدي الشركة الوطنية إلى مزيد من المشاكل
الرئيسة التنفيذية لكريستول انرجي- لندن، د. كارول نخلة لـ "عشرين 30": ليس من الضرورة إنشاء شركة وطنية لقطاع النفط والغاز وكثير من البلدان نجحت في هذا القطاع من خلال القطاع الخاص، فممكن أن تؤدي الشركة الوطنية إلى مزيد من المشاكل
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LBCI News Lebanon
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