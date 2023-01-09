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09 كانون الثاني 2023 - 17:04
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عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ "عشرين 30": حق الفيتو المُعطى إلى وزير طاقة على شركات يتم التعاقد معها هو حق خطير لأن كل الوزراء يتبعون أجندات سياسية معينة

عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ "عشرين 30": حق الفيتو المُعطى إلى وزير طاقة على شركات يتم التعاقد معها هو حق خطير لأن كل الوزراء يتبعون أجندات سياسية معينة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبنانية,للمبادرة,الاستشارية,الهيئة,
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عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز LOGI ديانا القيسي لـ &quot;عشرين 30&quot;: حق الفيتو المُعطى إلى وزير طاقة على شركات يتم التعاقد معها هو حق خطير لأن كل الوزراء يتبعون أجندات سياسية معينة
Lebanon News
 
 
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