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09 كانون الثاني 2023 - 17:05
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زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصمد أمام "هجمات أكثر شدّة" على سوليدار في شرق أوكرانيا

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زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصمد أمام &quot;هجمات أكثر شدّة&quot; على سوليدار في شرق أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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