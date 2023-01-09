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09 كانون الثاني 2023 - 17:05
09/01/2023 17:05:54
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصمد أمام "هجمات أكثر شدّة" على سوليدار في شرق أوكرانيا
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصمد أمام "هجمات أكثر شدّة" على سوليدار في شرق أوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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