عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط لـ "عشرين 30": هدف الصندوق السيادي استمرارية الثروة النفطية ويجب أن يُعد نظام حوكمة لهذا الصندوق الذي يجب أن يكون شبه مستقل مع زيادة الرقابة عليه