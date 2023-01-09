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09 كانون الثاني 2023 - 17:23
09/01/2023 17:23:01
عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط لـ "عشرين 30": هدف الصندوق السيادي استمرارية الثروة النفطية ويجب أن يُعد نظام حوكمة لهذا الصندوق الذي يجب أن يكون شبه مستقل مع زيادة الرقابة عليه
عضو هيئة إدارة البترول وسام شباط لـ "عشرين 30": هدف الصندوق السيادي استمرارية الثروة النفطية ويجب أن يُعد نظام حوكمة لهذا الصندوق الذي يجب أن يكون شبه مستقل مع زيادة الرقابة عليه
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LBCI News Lebanon
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