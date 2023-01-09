آخر الأخبار
09 كانون الثاني 2023 - 17:24
Back

المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": هيئة إدارة البترول أعطتنا إطارًا قانونيًّا وتعاقديًا جيّدًا ليكون هناك بنية تحتية لبدء عملية الإكتشاف ولكن علينا إعطاء هذه الهيئة الأدوات لكي تعمل بشكل فعّال

المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": هيئة إدارة البترول أعطتنا إطارًا قانونيًّا وتعاقديًا جيّدًا ليكون هناك بنية تحتية لبدء عملية الإكتشاف ولكن علينا إعطاء هذه الهيئة الأدوات لكي تعمل بشكل فعّال Lebanon, news ,lbci ,أخبار دلتا,مجموعة,التنفيذي,المدير,
episodes
المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ &quot;عشرين 30&quot;: هيئة إدارة البترول أعطتنا إطارًا قانونيًّا وتعاقديًا جيّدًا ليكون هناك بنية تحتية لبدء عملية الإكتشاف ولكن علينا إعطاء هذه الهيئة الأدوات لكي تعمل بشكل فعّال
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً