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09 كانون الثاني 2023 - 17:24
09/01/2023 17:24:06
المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": هيئة إدارة البترول أعطتنا إطارًا قانونيًّا وتعاقديًا جيّدًا ليكون هناك بنية تحتية لبدء عملية الإكتشاف ولكن علينا إعطاء هذه الهيئة الأدوات لكي تعمل بشكل فعّال
المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": هيئة إدارة البترول أعطتنا إطارًا قانونيًّا وتعاقديًا جيّدًا ليكون هناك بنية تحتية لبدء عملية الإكتشاف ولكن علينا إعطاء هذه الهيئة الأدوات لكي تعمل بشكل فعّال
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LBCI News Lebanon
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