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10 كانون الثاني 2023 - 01:15
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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و6 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

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إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و6 جرحى في 9 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
Lebanon News
 
 
 
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