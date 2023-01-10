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10 كانون الثاني 2023 - 06:10
10/01/2023 06:10:14
التحكم المروري: العمل جار لرفع الشاحنة محلة شارل الحلو باتجاه بيروت وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة في المحلة لتسهيل السير
التحكم المروري: العمل جار لرفع الشاحنة محلة شارل الحلو باتجاه بيروت وعناصر من مفرزة سير بيروت الثالثة في المحلة لتسهيل السير
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LBCI News Lebanon
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