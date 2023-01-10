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10 كانون الثاني 2023 - 06:39
10/01/2023 06:39:15
أهالي ضحايا المرفأ يتظاهرون أمام قصر عدل بيروت ويحاولون الدخول الى المبنى والأجهزة الأمنية تمنعهم
أهالي ضحايا المرفأ يتظاهرون أمام قصر عدل بيروت ويحاولون الدخول الى المبنى والأجهزة الأمنية تمنعهم
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LBCI News Lebanon
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