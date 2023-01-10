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10 كانون الثاني 2023 - 06:45
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بدء جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان

بدء جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار برئاسة,والموازنة,المال,جلسة,
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بدء جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان
Lebanon News
 
 
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