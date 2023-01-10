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10 كانون الثاني 2023 - 06:45
10/01/2023 06:45:06
بدء جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان
بدء جلسة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان
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LBCI News Lebanon
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