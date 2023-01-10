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10 كانون الثاني 2023 - 15:40
10/01/2023 15:40:24
رائد خورى لـ"حوار المرحلة": لبنان بحاجة إلى رئيس يعرف أن لبنان جزءا من الكيان العربي ولديه رؤية اقتصادية واضحة وهذه المواصفات ممكن أن نجدها في رجل أعمال ملحّ بالاقتصاد ويعرف في السياسة
رائد خورى لـ"حوار المرحلة": لبنان بحاجة إلى رئيس يعرف أن لبنان جزءا من الكيان العربي ولديه رؤية اقتصادية واضحة وهذه المواصفات ممكن أن نجدها في رجل أعمال ملحّ بالاقتصاد ويعرف في السياسة
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LBCI News Lebanon
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