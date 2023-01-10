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10 كانون الثاني 2023 - 15:40
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رائد خورى لـ"حوار المرحلة": لبنان بحاجة إلى رئيس يعرف أن لبنان جزءا من الكيان العربي ولديه رؤية اقتصادية واضحة وهذه المواصفات ممكن أن نجدها في رجل أعمال ملحّ بالاقتصاد ويعرف في السياسة

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رائد خورى لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لبنان بحاجة إلى رئيس يعرف أن لبنان جزءا من الكيان العربي ولديه رؤية اقتصادية واضحة وهذه المواصفات ممكن أن نجدها في رجل أعمال ملحّ بالاقتصاد ويعرف في السياسة
Lebanon News
 
 
 
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