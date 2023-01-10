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10 كانون الثاني 2023 - 15:57
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رائد خورى لـ"حوار المرحلة": هناك مشاكل بين شركات التأمين وهيئة الرقابة على شركات الضمان التي يجب أن تكون هيئة مستقلّة غير مرتبطة بالسياسة

رائد خورى لـ"حوار المرحلة": هناك مشاكل بين شركات التأمين وهيئة الرقابة على شركات الضمان التي يجب أن تكون هيئة مستقلّة غير مرتبطة بالسياسة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,خورى,رائد,
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رائد خورى لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: هناك مشاكل بين شركات التأمين وهيئة الرقابة على شركات الضمان التي يجب أن تكون هيئة مستقلّة غير مرتبطة بالسياسة
Lebanon News
 
 
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