آخر الأخبار
10 كانون الثاني 2023 - 16:18
Back

رائد خورى لـ"حوار المرحلة": المصرف المركزي يحاول كسب الوقت اليوم وهناك ضغوط تحصل من القوى السياسية و"ما بقا ينفع شراء الوقت"

رائد خورى لـ"حوار المرحلة": المصرف المركزي يحاول كسب الوقت اليوم وهناك ضغوط تحصل من القوى السياسية و"ما بقا ينفع شراء الوقت" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,خورى,رائد,
episodes
رائد خورى لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: المصرف المركزي يحاول كسب الوقت اليوم وهناك ضغوط تحصل من القوى السياسية و&quot;ما بقا ينفع شراء الوقت&quot;
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً