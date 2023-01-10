آخر الأخبار
10 كانون الثاني 2023 - 16:18
10/01/2023 16:18:06
رائد خورى لـ"حوار المرحلة": المصرف المركزي يحاول كسب الوقت اليوم وهناك ضغوط تحصل من القوى السياسية و"ما بقا ينفع شراء الوقت"
رائد خورى لـ"حوار المرحلة": المصرف المركزي يحاول كسب الوقت اليوم وهناك ضغوط تحصل من القوى السياسية و"ما بقا ينفع شراء الوقت"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,خورى,رائد,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً