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10 كانون الثاني 2023 - 16:27
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رائد خورى لـ"حوار المرحلة": صيرفة "ابرة مخدر" والتعميم الحالي هو التعميم الصحيح لأنه كان هناك سوء استعمال لصيرفة لأن الشركات استفادت أكثر من الاشخاص

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رائد خورى لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: صيرفة &quot;ابرة مخدر&quot; والتعميم الحالي هو التعميم الصحيح لأنه كان هناك سوء استعمال لصيرفة لأن الشركات استفادت أكثر من الاشخاص
Lebanon News
 
 
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