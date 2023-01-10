رائد خورى لـ"حوار المرحلة" عن إعطاء 800 دولار لكل مودع: على مجلس النواب أن لا يضع اقتراحات لا يمكن تنفيذها وأن يعرف قدرة المصارف والمصرف المركزي الحقيقة قبل إصدار أي قرار لكن صيغة الكابيتال كونترول الحالية ليست نهائية بعد