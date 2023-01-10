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10 كانون الثاني 2023 - 16:32
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رائد خورى لـ"حوار المرحلة" عن إعطاء 800 دولار لكل مودع: على مجلس النواب أن لا يضع اقتراحات لا يمكن تنفيذها وأن يعرف قدرة المصارف والمصرف المركزي الحقيقة قبل إصدار أي قرار لكن صيغة الكابيتال كونترول الحالية ليست نهائية بعد

رائد خورى لـ"حوار المرحلة" عن إعطاء 800 دولار لكل مودع: على مجلس النواب أن لا يضع اقتراحات لا يمكن تنفيذها وأن يعرف قدرة المصارف والمصرف المركزي الحقيقة قبل إصدار أي قرار لكن صيغة الكابيتال كونترول الحالية ليست نهائية بعد Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,خورى,رائد,
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رائد خورى لـ&quot;حوار المرحلة&quot; عن إعطاء 800 دولار لكل مودع: على مجلس النواب أن لا يضع اقتراحات لا يمكن تنفيذها وأن يعرف قدرة المصارف والمصرف المركزي الحقيقة قبل إصدار أي قرار لكن صيغة الكابيتال كونترول الحالية ليست نهائية بعد
Lebanon News
 
 
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