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10 كانون الثاني 2023 - 16:44
10/01/2023 16:44:06
رائد خورى لـ"حوار المرحلة": رأسمال المصارف صفر بحسب اعتقادي والقطاع المصرفي خسر بشكل كبير ودفع حصّته لكن هناك رأسمال آخر للمصارف وهو المودعين لان مصلحة المصرف والمودع واحدة
رائد خورى لـ"حوار المرحلة": رأسمال المصارف صفر بحسب اعتقادي والقطاع المصرفي خسر بشكل كبير ودفع حصّته لكن هناك رأسمال آخر للمصارف وهو المودعين لان مصلحة المصرف والمودع واحدة
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LBCI News Lebanon
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