آخر الأخبار
10 كانون الثاني 2023 - 16:44
Back

رائد خورى لـ"حوار المرحلة": رأسمال المصارف صفر بحسب اعتقادي والقطاع المصرفي خسر بشكل كبير ودفع حصّته لكن هناك رأسمال آخر للمصارف وهو المودعين لان مصلحة المصرف والمودع واحدة

رائد خورى لـ"حوار المرحلة": رأسمال المصارف صفر بحسب اعتقادي والقطاع المصرفي خسر بشكل كبير ودفع حصّته لكن هناك رأسمال آخر للمصارف وهو المودعين لان مصلحة المصرف والمودع واحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,خورى,رائد,
episodes
رائد خورى لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: رأسمال المصارف صفر بحسب اعتقادي والقطاع المصرفي خسر بشكل كبير ودفع حصّته لكن هناك رأسمال آخر للمصارف وهو المودعين لان مصلحة المصرف والمودع واحدة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً