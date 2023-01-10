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10 كانون الثاني 2023 - 16:47
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رائد خورى لـ"حوار المرحلة": هناك احتمال لاعادة تكوين الودائع ولا نريد بيع أملاك الدولة لكن أن يديرها القطاع الخاص

رائد خورى لـ"حوار المرحلة": هناك احتمال لاعادة تكوين الودائع ولا نريد بيع أملاك الدولة لكن أن يديرها القطاع الخاص Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,خورى,رائد,
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رائد خورى لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: هناك احتمال لاعادة تكوين الودائع ولا نريد بيع أملاك الدولة لكن أن يديرها القطاع الخاص
Lebanon News
 
 
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