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10 كانون الثاني 2023 - 16:47
10/01/2023 16:47:42
رائد خورى لـ"حوار المرحلة": هناك احتمال لاعادة تكوين الودائع ولا نريد بيع أملاك الدولة لكن أن يديرها القطاع الخاص
رائد خورى لـ"حوار المرحلة": هناك احتمال لاعادة تكوين الودائع ولا نريد بيع أملاك الدولة لكن أن يديرها القطاع الخاص
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LBCI News Lebanon
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