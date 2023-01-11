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11 كانون الثاني 2023 - 04:31
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نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: الوضع صعب في التعليم الرسمي لكن الوضع لدينا في التعليم الخاص أصعب

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: الوضع صعب في التعليم الرسمي لكن الوضع لدينا في التعليم الخاص أصعب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخاصة,المدارس,المعلمين,نقيب,
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نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: الوضع صعب في التعليم الرسمي لكن الوضع لدينا في التعليم الخاص أصعب
Lebanon News
 
 
 
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