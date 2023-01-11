آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2023 - 04:52
Back

أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة للـLBCI: من مطالبنا رواتب جديدة ورفع بدل النقل وتعاونية موظفي الدولة والاستشفاء

أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة للـLBCI: من مطالبنا رواتب جديدة ورفع بدل النقل وتعاونية موظفي الدولة والاستشفاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثانوي,التعليم,رابطة,أمين,
episodes
أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة للـLBCI: من مطالبنا رواتب جديدة ورفع بدل النقل وتعاونية موظفي الدولة والاستشفاء
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً