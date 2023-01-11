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11 كانون الثاني 2023 - 05:27
11/01/2023 05:27:42
إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من اليوم الأربعاء لوفاة رئيس مجلس النواب السابق
إعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من اليوم الأربعاء لوفاة رئيس مجلس النواب السابق
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