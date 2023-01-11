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11 كانون الثاني 2023 - 06:41
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وزير العدل: الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان

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وزير العدل: الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان
Lebanon News
 
 
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