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11 كانون الثاني 2023 - 06:41
11/01/2023 06:41:38
وزير العدل: الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان
وزير العدل: الوزارة احالت طلبات المساعدات القضائية الى النيابة العامة التمييزية التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان
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