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11 كانون الثاني 2023 - 06:48
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وزير العدل: كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه

وزير العدل: كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه Lebanon, news ,lbci ,أخبار قضائي,تعاون,العدل,وزير,
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وزير العدل: كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه
Lebanon News
 
 
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