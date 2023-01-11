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11 كانون الثاني 2023 - 06:48
11/01/2023 06:48:15
وزير العدل: كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه
وزير العدل: كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه
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LBCI News Lebanon
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