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11 كانون الثاني 2023 - 07:03
11/01/2023 07:03:22
مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان - جونيه للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم : 81668763
مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان - جونيه للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم : 81668763
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LBCI News Lebanon
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