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11 كانون الثاني 2023 - 07:03
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مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان - جونيه للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم : 81668763

مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان - جونيه للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم : 81668763 Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدات,ماسّة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دم من فئة O+ في مستشفى سيدة لبنان - جونيه للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم : 81668763
Lebanon News
 
 
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