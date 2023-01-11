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11 كانون الثاني 2023 - 09:24
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الرئاسة الأوكرانية لـ"أ.ف.ب": معارك سوليدار وباخموت "الأكثر دموية" منذ بداية الغزو الروسي

الرئاسة الأوكرانية لـ"أ.ف.ب": معارك سوليدار وباخموت "الأكثر دموية" منذ بداية الغزو الروسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الأوكرانية,الرئاسة,
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الرئاسة الأوكرانية لـ&quot;أ.ف.ب&quot;: معارك سوليدار وباخموت &quot;الأكثر دموية&quot; منذ بداية الغزو الروسي
Lebanon News
 
 
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