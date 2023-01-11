آخر الأخبار
11 كانون الثاني 2023 - 09:24
11/01/2023 09:24:43
الرئاسة الأوكرانية لـ"أ.ف.ب": معارك سوليدار وباخموت "الأكثر دموية" منذ بداية الغزو الروسي
الرئاسة الأوكرانية لـ"أ.ف.ب": معارك سوليدار وباخموت "الأكثر دموية" منذ بداية الغزو الروسي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الأوكرانية,الرئاسة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً