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11 كانون الثاني 2023 - 09:25
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الرئاسة الأوكرانية لـ"أ.ف.ب": أوكرانيا ستكون قادرة على الإنتصار في الحرب في غضون عام بصواريخ غربية بعيدة المدى

الرئاسة الأوكرانية لـ"أ.ف.ب": أوكرانيا ستكون قادرة على الإنتصار في الحرب في غضون عام بصواريخ غربية بعيدة المدى Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الأوكرانية,الرئاسة,
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الرئاسة الأوكرانية لـ&quot;أ.ف.ب&quot;: أوكرانيا ستكون قادرة على الإنتصار في الحرب في غضون عام بصواريخ غربية بعيدة المدى
Lebanon News
 
 
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