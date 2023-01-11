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11 كانون الثاني 2023 - 09:26
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الرئاسة الأوكرانية لـ"أ.ف.ب": أوكرانيا لن تهاجم الأراضي الروسية إذا سلمها الغرب صواريخ بعيدة المدى

الرئاسة الأوكرانية لـ"أ.ف.ب": أوكرانيا لن تهاجم الأراضي الروسية إذا سلمها الغرب صواريخ بعيدة المدى Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الأوكرانية,الرئاسة,
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الرئاسة الأوكرانية لـ&quot;أ.ف.ب&quot;: أوكرانيا لن تهاجم الأراضي الروسية إذا سلمها الغرب صواريخ بعيدة المدى
Lebanon News
 
 
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