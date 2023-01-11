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11 كانون الثاني 2023 - 10:04
11/01/2023 10:04:41
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المشرفية - الغبيري - السفارة الكويتية بالإتجاهين
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق المشرفية - الغبيري - السفارة الكويتية بالإتجاهين
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LBCI News Lebanon
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