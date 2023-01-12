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12 كانون الثاني 2023 - 05:24
12/01/2023 05:24:11
معلومات للـLBCI: وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان يصل مساء الى لبنان وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين
معلومات للـLBCI: وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان يصل مساء الى لبنان وسيلتقي المسؤولين اللبنانيين
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